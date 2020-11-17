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Aile ve Çalışma koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

17.11.2020, 16:41 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020,16:48

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.

Geçtiğimiz günlerde Kabineden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, virüse yaklanmış ve tedavi görmüştü. Kabinede virüse yakalanan 2. bakan da Zehra zümrüt Selçuk oldu.

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