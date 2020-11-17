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Haberler Gündem Bakan Akar: Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri yapıldı

: Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri yapıldı

Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine dair, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi.

Bakan Akar: Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri yapıldı

17.11.2020, 16:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine dair, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." diyen Bakan Akar, "Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım." şeklinde konuştu.

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