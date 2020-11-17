Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i Külliye'de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre vakit geçirdi.