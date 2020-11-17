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Haberler Gündem Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve 'i 'de kabul etti

Başkan , siyam ikizleri Derman ve ile ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. ’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i Külliye'de kabul etti

17.11.2020, 15:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre vakit geçirdi.

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