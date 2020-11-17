Filtresiz maske tehlike saçıyor

EGE Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, valfli (Kapaklı) maskelerin filtresiz olanlarının nefes alıp verirken virüsü dışarı yayabileceğini belirtti. Prof. Dr. Sipahi, "Kapağın altında filtre olmadığında, maske koruma görevini göremiyor. Çalışmada da gösterildiği gibi virüslü hava dışarı çıkıyor" dedi. Sipahi, valfli maskelerin toplumda kullanılmasının da gerekli olmadığını belirtti.