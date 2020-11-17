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Karantinadan kaçtı çalıntı motosiklet üstünde yakalandı

Karantinadan kaçtı çalıntı motosiklet üstünde yakalandı
Giriş Tarihi: 17.11.2020

AYDIN Efeler'de karantinadan kaçan ve çalıntı motosiklette yakalanan genç, para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirildi. Polis ekipleri şüphe üzerine Aydın-İzmir karayolunda, üzerinde 2 kişi bulunan motosikleti durdurdu. Polisin plaka üzerinden yaptığı sorgulamada çalıntı olduğu belirlendi. Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen sürücü M.K. gözaltına alınırken, arkasında yolculuk yapan O.M.'nin de pozitif vaka olduğu halde karantinayı ihlal ettiği görüldü ve izolasyon ekiplerine teslim edildi.

İHSAN KARATAŞ

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