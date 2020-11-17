Kovid-19 tedavisi gören CHP’li Özkan’dan ilk mesaj

Geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan ilk mesaj geldi.

'KENDİ NEFESİMİ ALDIM'

VİDEOLU bir paylaşım yayınlayan Özkan, "Oksijenli solunumum ilk kez durdu. Kendi nefesimi alıp vermeye başladım" diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 3 Kasım tarihinde korona virüse yakalandığını duyurmuş, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 16 gündür hastanede tedavi gören Özkan'dan ilk mesaj dün geldi. Twitter hesabından bir video mesaj paylaşan Özkan, tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirtti. Paylaşımında, 16 gündür Ege Üniversitesi'nde süren tedavisinin çok önemli bir noktaya geldiğini belirten Özkan, "İyileşmem konusunda çok büyük adım attık. Akciğerlerimdeki ilk bulgu, ilk temizliğin gerçekleştiği şeklinde. Oksijenli solunumum ilk kez durdu. Kendi nefesimi alıp vermeye başladım" diye konuştu. DESTEK gösteren herkese teşekkür eden Özkan, telefonla konuşmak istediğini fakat akciğerlerindeki yorgunluk nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini söyledi.