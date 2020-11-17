MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye Cumhuriyeti mazlumlara umut ışığı olmuştur, masumların, mağdurların umut kapısı haline gelmiştir. İmparatorluğumuzun kucaklayıcı yapısı, Türkiye Cumhuriyeti'ne miras olarak geçmiştir . Türkiye bir hukuk devletidir. Günümüzde hukuk, demokrasi, ve mülkiyet hakkı her toplumun azami ölçülerde sağlaması gereken evrensel şartlardır. Devlet duygu ile değil akıl ile yönetilir. Devlet baki bizler ise faniyiz.

İçe kapanmış bir Türkiye değil, dünyaya açılan dinamik, dengeli, atılgan, yeni fikirlere yatkın, öncü olan, övgü ile adından söz ettiren bir Türkiye hepimizin dileğidir. Cumhur İttifakı bunun için mücadele etmektedir. Demokrasi ile hukuku ile iş insanları ile, güvenceli yatırımları, üretken karakteri ile, milli birliği ile parmakla gösterilen Türkiye'ye ulaşmak temel gayemizdir.

Kavga etmek yerine kucaklaşmanın güzelliğini seçmeliyiz. Değirmen gibi öğütmek yerine dağ gibi birbirimize destek vermeliyiz. Başka bir Türkiye yoktur. Ne yapacaksak, nereye varacaksak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerine bağlı kalarak hareket ederek yapmalıyız.

Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklar ile çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum. Başarı bizim hakkımızdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin ihtiyacı olan tarihi bir yönetim reformu olarak devam etmektedir.

"TEZKEREYE DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Azerbaycan tezkeresine desteğimiz tamdır. İşgal altındaki yerleri 44 günde kurtaran dost Azerbaycan'ın sonuna kadar arkasında olacağımızı söylemek isterim. 10 Kasım tarihli ateşkesin tarihini bazı odakların tartışma gayretleri harekatın muazzam stratejik boyutlarını örtmeye yetmeyecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti, askeri mücadeleyi politik bir enstrüman olarak kullanmada başarı göstermiş, ordusunun taktik üstünlüğü sayesinde uluslararası prestij kazanmıştır. 28 yıldır donmuş bir ihtilaf olan Dağlık Karabağ'ın zincirlerinden önemli ölçüde kurtulmuş olması tarihe geçmiştir.

"TÜRKİYE YOZLAZMIŞ BİR MUHALEFETİN SANCISINI YAŞAMAKTADIR"

Türk siyaseti kendi ülkesine yabancılaşmış, yozlaşmış bir muhalefetin sancısını yaşamaktadır. Bu nedenle bunlara zillet dememiz yadırganmamalıdır. Kırık dökük yabancı dili ile açılış konuşması yapmış. Türkiye'yi şikayet etmiştir.

Çocuklara bölücülük aşılanmaya çalışılmıştır. Küçükçekmece'deki park olayının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. CHP bu kadar mı tarihi köklerinden kopmuştur. Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye doğru koşuyor?

GİZLİ ANAYASA ÇALIŞMASINA SERT TEPKİ: MASAYI PKK KURMUŞ, KALEM SİPARİŞİ DE FETÖ'YE VERİLMİŞTİR

CHP Genel Başkanı, konuğu olduğu ABD merkezli enstitüde Türkiye'ye verip veriştirmiştir. Hatta, ABD ve AB liderlerine yönelik, Türkiye'de demokrasi hareketlerini destekleyin çağrısında bulunmuştur. İBB Başkanı da işbirlikçiliğinin figüranlığını sergilemiştir. 9-10 Kasım'da Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin 52. Dünya Konferansı'ndan kırık dökük yabancı dili ile açılış konuşması yapmıştır.

CHP'liler belediye işlerinden başka her şeyle meşguldür. CHP Küçükçekmece Belediyesi'nin terör örgütü sembolünü parkta kullanması vahim bir olaydır. Mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP bu hallere nasıl düştü? Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Gündemde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. İP yönetimi iddiayı reddetmiştir, Kılıçdaroğlu da reddetmiştir. Kılıçdaroğlu hayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin.

Peki, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018'de hazırlanmış çerçeve metni için kurulan masaya kimler oturdu? İhanet metnini kimler hazırladı? Federal yönetim hedefini, ana dilde eğitim niyetini kim izah edecek? 2 Haziran 2018'de bir gazetede çıkan açıklamasında, 'Millet İttifakı olarak çalışma yaptık, aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde' dedi mi demedi mi? Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki ne fren tutmuş ne durdurak bilmiştir.

Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş anasının karnından doğmamıştır. Hodri meydan! Her kim istiyorsa bedenimize toprağa gömmelidir. Susanları korkak sanmasınlar, sabredenleri çantada keklik görmesinler. Kim hain mücadele içinde olacaksa önce bizi çiğnemeli.