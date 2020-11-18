Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pfizer ve BioNTech'in, geliştirdiği koronavirüs aşısından Türkiye'ye 1 milyon doz vereceğini aktaran Bakan Koca, "Yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerimiz var. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" dedi.

"ŞU ANA KADAR 600 BİN KİŞİYE GRİP AŞISI YAPTIK"

Grip aşısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yaptık" ifadelerini kullandı.

"YERLİ AŞI NİSAN'DA DEVREYE GİRER"

Yerli koronavirüs aşısının Nisan ayında devreye gireceğini belirten Koca, koronavirüs verileriyle ilgili eleştirilere tepki gösterdi. Koca, "9 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı, vefat eden sayısı 8 kart arttı. Evde semptomuolmayanın sayısı mı sizin için önemli." şeklinde konuştu.