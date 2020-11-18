Haberler Gündem Son dakika: Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk anlattı

Son dakika: Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek"

18.11.2020, 19:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020,19:44