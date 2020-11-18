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Haberler Gündem Son dakika: Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk anlattı

Son dakika: nasıl olacak? Bakan Selçuk anlattı

Bakanı Ziya Selçuk: "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek"

Son dakika: Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk anlattı

18.11.2020, 19:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020,19:44

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini açıkladı.

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