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TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cülerin sayısı duyuruldu

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ ile yoğun mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi.

19.11.2020, 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020,12:55