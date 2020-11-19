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Haberler Gündem TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cülerin sayısı duyuruldu

'dan ihraç edilen 'cülerin sayısı duyuruldu

Son dakika... ile yoğun mücadele kapsamında 'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi.

TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cülerin sayısı duyuruldu

19.11.2020, 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020,12:55

Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ ile yoğun mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi. 1512 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

196 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, son iki sene içinde 196 FETÖ mensubunu yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında yakaladı.

OHAL NE ZAMAN SONRA ERDİ
15 Temmuz'da FETÖ'cülerin hain darbe girişiminden sonra 21 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal 19 Temmuz 2018'de sona ermişti.

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