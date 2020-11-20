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Haberler Gündem MSB'den flaş askerlik kararı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

'den flaş askerlik kararı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Son dakika... 'den yapılan açıklamada, ''Askerlik için Kasım'da yapılacak sevkler Aralık ayına ertelendi'' ifadeleri yer aldı.

MSB'den flaş askerlik kararı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

20.11.2020, 16:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020,17:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.

MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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