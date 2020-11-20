Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesinin vefat ettiğini duyurdu.



Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

FUAT OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.