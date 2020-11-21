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Haberler Gündem Bakan Koca sosyal medyadan bu sözlerle uyardı: Mesaj yerini bulsun

sosyal medyadan bu sözlerle uyardı: Mesaj yerini bulsun

hesabından uyarıda bulunan , "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sosyal medyadan bu sözlerle uyardı: Mesaj yerini bulsun

21.11.2020, 12:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs uyarısı geldi. Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" dedi.

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