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Başkan Erdoğan'dan Zirvesi mesajı: 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun yanında olduk

Başkan zirvesi öncesi bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, “Bu seneki G-20 Liderler Zirvemizi maalesef Covid-19 salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlemek durumundayız.” dedi. Başkan Erdoğan video mesajında Covid-19 salgınına ilişkin, "Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın dini dili bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan mesajında 'nin 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek olduğuna dikkat çekti.

21.11.2020, 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020,15:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde video mesajı paylaşıldı. Erdoğan, G-20 ülkelerine yaptığı açıklamada, "Türkiye kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerini müspet cevap vererek, salgınla mücadele çabalarında, dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur." dedi.

G-20 sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Bu seneki G-20 Liderler Zirvesi'ni Kovid 19 sebebiyle sanal ortamda düzenlemek zorundayız. Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın ekonomiden ticarete beşeriden ilişkilere kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, ırk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin fertlerinin olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

YARDIM ÇAĞRILARINA MÜSPET CEVAP VERDİK
Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Koronavirüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-10 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum."

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