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Haberler Gündem Çin menşeli Kovid-19 aşısı için Sağlık Bakanlığına 20 bin gönüllü başvurdu

menşeli Kovid-19 aşısı için 20 bin gönüllü başvurdu

, "Bu sabah gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür." ifadelerini kullandı.

Çin menşeli Kovid-19 aşısı için Sağlık Bakanlığına 20 bin gönüllü başvurdu

21.11.2020, 08:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı için bugün 20 bin gönüllünün başvurduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylül'de başlanan, Çin'de geliştirilmiş Kovid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak. 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş olanların "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirilmişti.

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