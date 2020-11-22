Başkan Erdoğan: 'Bizi aydınlık bir gelecek bekliyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle AK Parti Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt 7'nci Olağan İl kongrelerinde konuştu.



'HER ŞEYİN FARKINDAYIZ'

Konuşmasında korona virüsle mücadeleye değinen Başkan Erdoğan, "Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerini salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz" dedi. Korona virüsle mücadeleye yönelik uygulanan kısıtlamaların yol açtığı sorunların farkında olduklarını anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: "Dünyanın tamamiyle birlikte ülkemizi de adate esir alan salgın musibetini üzerinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkındayız. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın, işletmelerimizin buralarda çalışan insanlarımızın aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın neler hissettiklerini tahmin edebiliyoruz."

DESTEK VE HASSASİYET

Ancak salgının kontrolden çıkacağı, yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak, bu yöntemlere başvurmak durumunda kalıyoruz" diyen Erdoğan, "İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyeye indirerek, bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispetten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor" diye konuştu.

'KİMİ ZAMAN SİNSİCE KİMİ ZAMAN PERVASIZCA'

Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan atılımlarını, önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdıklarını anlatan Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerinden geleni sahaya sürdüler. Ülkemizi yeniden kendi iç mücadeleleriyle vaktini ve enerjisini harcayan bir yer haline getirmek için terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Biz milletimizle birlikte ülkemize kurulan tuzakları birer birer boşa çıkardıkça, kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza çıktılar" diye konuştu.



"AŞIYI TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. G20 Platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız" diye konuştu.