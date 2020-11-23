Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi.
Bir fedakârlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020
Bakan Koca'dan uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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