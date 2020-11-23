Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Akdeniz'de Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu.

Oktay, "AB'nin meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı, son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi