Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." ifadelerine yer verdi.
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