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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü

Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü

24.11.2020, 21:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020,22:04

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ermenistan tarafının anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

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