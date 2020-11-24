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Haberler Gündem Türkiye'den Ege'de peş peşe 3 NAVTEX birden!

'den Ege'de peş peşe 3 birden!

Gelen son dakika haberine göre; , 'nde 3 yeni duyurusunda bulundu. NAVTEX ilanları Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına yapılan sonrası yayınlandı.

Türkiye'den Ege'de peş peşe 3 NAVTEX birden!

24.11.2020, 17:17 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020,17:26

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ediyor. Ağustos ayında zirve yapan gerilim, bir süredir azalsa da Yunanistan'ın kışkırtıcı açıklamaları ve hamleleri nedeniyle sürüyor.

Türkiye, bölgedeki haklarını kararlılıkla koruyacağını belirtirken bugün 3 yeni NAVTEX ilanı birden geldi.

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX duyurusunda bulundu.

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