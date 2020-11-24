Türkiye'den Ege'de peş peşe 3 NAVTEX birden!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ediyor. Ağustos ayında zirve yapan gerilim, bir süredir azalsa da Yunanistan'ın kışkırtıcı açıklamaları ve hamleleri nedeniyle sürüyor.

Türkiye, bölgedeki haklarını kararlılıkla koruyacağını belirtirken bugün 3 yeni NAVTEX ilanı birden geldi.

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX duyurusunda bulundu.