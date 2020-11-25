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Haberler Gündem Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dkaika... , bölgesine sızma girişiminde bulunan 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini son dakika olarak duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

25.11.2020, 09:52

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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