Yolcu otobüslerinde 1+1+1 dönemi baslıyor

KORONA virüs salgını sebebiyle şehirlerarası otobüs taşımacılığı büyük yara alırken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu otobüsler için çözüm Bursalı bir firmadan geldi. Şehirlerarası yolculuklarda konforun adını değiştiren proje, Bursalı Karoser firması tarafından bulundu. Türkiye'de ilk ve tek olan 1+1+1 şehirlerarası yolcu otobüsü, Türkiye'ye örnek olacak. Formenler Karoser temsilcisi Sedat Türk, "Otobüs camiası, ikili koltuğu aynı aile dışında kimseye veremiyor. Böyle bir projeyle bizde onların müşteri kapasitesini arttırmış olduk" dedi.