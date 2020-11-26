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Haberler Gündem Katar Emiri Ankara'da: Başkan Erdoğan El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Katar Emiri Ankara'da: Başkan Erdoğan El Sani'yi karşıladı

Son dakika haberine göre, Başkan , 'nde düzenlenen "-Katar 6. Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen 'yi karşıladı.

Katar Emiri Ankara'da: Başkan Erdoğan El Sani'yi resmi törenle karşıladı

26.11.2020, 13:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020,14:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı.



İŞTE ELE ALINACAK KONULAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki toplantıda, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Toplantıda, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Komite toplantısı vesilesiyle ilişkilere katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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