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Son dakika: önlisans sonuçları açıklandı! sonuç sorgulama

Son dakika haberi... tarihinde gerçekleşen önlisans sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. Başkanı , KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabilecek.

Son dakika: KPSS önlisans sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

26.11.2020, 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020,10:37

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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