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42 ilde / operasyonu!

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü / üyeleri ve destekçilerine yönelik 42 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

42 ilde PKK/KCK operasyonu!

28.11.2020, 17:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020,17:36

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur" denildi.

DHA

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