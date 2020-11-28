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Emniyetten "sahte " uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (), bazı platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "" başlıklı belgelerin sahte olduğunu bildirdi.

Emniyetten sahte genelge uyarısı

AA

28.11.2020, 23:35

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi. Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'konaklama tesislerindeki restoranlar' konulu genelge!

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