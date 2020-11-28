Emniyetten sahte genelge uyarısı

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi. Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.



Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.



Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.



Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/MjnyyjXd2z — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020

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