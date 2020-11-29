Başkan Erdoğan: ‘Kutsalları aşağılamak özgürlük değil’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kongresi'ne video konferans yöntemiyle bağlandı. Kongrenin başarılı geçmesini dilediğini aktaran Erdoğan, "Korona virüs salgını bu sene kucaklaşmaya izin vermedi. Bu sene insanlık olarak büyük bir sağlık kriziyle, mücadele ediyoruz. Bu süreçte ülkemizden talepte bulunan 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa da tıbbi malzeme ve teçhizat gönderildi. Filistin'den Somali'ye, Yemen'den Libya'ya, Arakan'dan Arabistan'a kadar gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. Yardımlarımızı Müslümanlığımızın gereği olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜŞMANLIĞI VİRÜSÜ

Bu sene sadece Covıd-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Uzun yıllar demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ülkelerde kültürel, ırkçılık, ayrımcılık artık gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. İsveç'te Kur'an yakılması, Norveç'te Kur'an yırtılması, Fransa'da Hz. Peygamber'i tahkir eden karikatürlerin teşvik edilmesi, kutsallarımıza yönelik saldırılardan sadece birkaçı. Geçen yıl Yeni Zelanda'da 52 kardeşimizin şehit edildiği terör saldırısı insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz tehdidi gözler önüne sermiştir. 2017 yılında Kanada'daki cami saldırısında 6 Müslüman hayatını kaybetti. Daha önce 2015 yılında Chapel Hill kentinde pırıl pırıl 3 evladımız yine bir ırkçı tarafından evlerinde vurularak şehit edildi. Zihniyet itibarıyla DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin giderek daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz. Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Hakarete fikir muamelesi yapmak, en başta düşünceye hakarettir. Kur'an-ı Kerim'i yakanların sırtını sıvazlayanlar, Peygamber Efendimize hakareti teşvik edenler, mescitlere yönelik saldırıları görmezden gelenler, tüm bunları özgürlük adına değil, içlerindeki faşizmi gizlemek için yapıyor" diye konuştu.



'İBADET HÜRRİYETİNİ GARANTİ ALTINA ALIYORUZ'

Konuşmasında dini özgürlükler konusunda tüm insanlığa örnek olacak dengeli, adaletli ve özgüvenli bir politika izlemeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Kimsenin inancına, hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ibadet hürriyetini garanti altına alıyoruz. Geride bıraktığımız seçimlerde, kongredeki Müslüman temsilcilerin tekrar seçilmiş olmalarından ötürü duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Müslüman temsilci sayısının giderek artmasını ve bu sayede Müslüman toplumun, kongre ve Amerika siyasetinde daha görünür

olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



"SALDIRILARA KARŞI İSLAM'DA BULUŞALIM"

Müslümanların sadece ekonomi, siyaset, savunma ve diplomaside değil, en çok da kendi aralarında ayrılığa düşmüş durumda olduğunu da aktaran Erdoğan, "Müslümanlar birbiriyle uğraşmaktan, hak ve hukuklarını savunmaya maalesef fırsat bulamıyor. Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir. Müslüman hak yemediği gibi, hakkına, hukukuna, onuruna el uzatılmasına da müsaade etmez. Başka bir dinden olduğu için insanların canına, malına, haysiyetine el uzatma, hatta saygı göstermeme Müslümana yakışmaz. Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz" dedi.



KABİNE'NİN GÜNDEMİ YENİ ÖNLEMLER OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi korona virüsle mücadele olacak. Son kabine toplantısında alınan önlemlerin salgınla mücadeleye etkisi ve son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sunum yapacak. Artan vakalarının da değerlendirileceği toplantıda alınabilecek ek önlemler ve salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik tedbirler de masaya yatırılacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın alınacak ek tedbirleri açıklaması bekleniyor. Kabine toplantısında ayrıca ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarında reform amacıyla atılabilecek adımlar da görüşülecek. Başta Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Suriye meseleleri olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.