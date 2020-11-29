İran’da intikam sesleri

İran nükleer programının kilit isimlerinden Savunma Bakan Yardımcısı Fahrizade'nin aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine muhafazakar kanada bağlı gazeteler "intikam" söylemini öne çıkardı. İran lideri Ali Hamaney'in genel yayın yönetmenini atadığı devletin resmi gazetesi Keyhan, "Göze karşılık göz, siyonistler beklesin" manşetiyle çıktı. Şoru gazetesi, "Fahrizade'nin katillerini pişman edeceğiz" manşetini kullanırken, Himayet gazetesi de "Halk intikam bekliyor" başlığını seçti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının İsrail'in tuzağı olduğunu ve yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söyledi. ABD'de Trump'ın seçimi kaybetmesinin ardından İsrail'in dünyadaki şartları değiştirmeye çalıştığını ifade eden Ruhani, "Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem de dikkatleri bu günlerde işgal altındaki Filistin'de estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar. İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz. İlgili yetkililer, bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir. Halkımız, siyonist rejimin tuzağına düşmeyecek kadar akıllı ve bilgedir" ifadelerini kullandı.