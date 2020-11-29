Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bundan sonraki hafta sonları da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Ayrıca, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat 10.00-13.00'te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde saat 13.00-16.00'da sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.