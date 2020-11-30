Bakan Akar'dan CHP'li vekilin 'Türk Ordusu'nu hedef alan sözlerine sert tepki: Gereken yapılacak...

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın da katıldığı video konferans toplantısında, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin birlik komutanlarından bilgi aldı, talimat verdi. Bakan Hulusi Akar, "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız" açıklamasında bulundu.

Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'daki anlaşmanın ardından Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine ilişkin, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor" dedi.

"YANLIŞ YAPIYORLAR"

Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili, "Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR

Milli Savunma Bakanlığı dün skandal sözlere ilişkin açıklama yapmıştı:

"Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle şanlı tarihine her gün yeni bir sayfa eklediği böyle bir dönemde milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir. Kahraman ordumuz asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla,

Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde, Ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirmektedir, getirmeye devam edecektir. Milli Savunma Bakanlığı; diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, Aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, Milletinin emrinde yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır."