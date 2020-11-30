İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! İşte kısıtlamanın detayları

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamalara göre; Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.



Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek. Peki bu kısıtlamalardan kimler muaf tutulacak? Hafta sonları hangi işletmeler açık olabilecek? İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine gönderdiği koronavirüs genelgesiyle yeni kısıtlamaların detaylarını belirledi. İşte 81 ilde uygulanacak yeni kısıtlamalar ve detayları.

KISITLAMA GENELGESİNİN MADDELERİ

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İLK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BUGÜN (SALI) BAŞLAYACAK

Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

RESTORANLAR CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ SADECE PAKET SERVİS

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20:00'de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZNE TABİ OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.