  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Kış lastiği uygulaması 1 'ta başlıyor

genelinde kış lastiği uygulaması 1 ’ta başlıyor. Kış lastiği taktırmayan ticari araç sürücülerine 776 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

30.11.2020, 18:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp, 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araç sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 60 LİRADAN BAŞLIYOR
Çankırı'da araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Sanayi esnafı, son 1 haftada yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücretinin ebada göre 60 ile 125 lira arasında değiştiği bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA