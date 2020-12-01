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Haberler Gündem Koronavirüs tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye ceza yağdı

tedbirlerine uymayan 135 'ye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde vatandaşların kalabalık halde bulunduğu yerlerde 26-29 Kasım'da 4 gün boyunca yapılan Kovid-19 denetimlerinde, maske zorunluluğuna uymayan 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. 135 'ye para cezası kesildi, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusnda bulunuldu.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye ceza yağdı

AA

01.12.2020, 10:57

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-29 Kasım tarihleri arasında yoğunlaştırılmış "Koronavirüs salgını" denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 80 bin 637 personelin görev aldığı 24 bin 695 denetim ekibi görev yaptı. Ekipler, 8 bin 168 pazar yeri, 116 bin 854 toplum ulaşım aracı ile AVM'leri denetledi.

AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranan 135 AVM'ye para cezası uygulandı, 18 AVM yönetimi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Maske zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası kesilen denetimler sırasında maske zorunluluğu dahil kuralları ihlal eden 3 bin 615 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

PAZAR YERLERİNDE SIKI DENETİM

Denetimlerde 116 bin 854 toplu ulaşım aracı kontrol edildi, 267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymadığı belirlendi. Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulandı. Kontrol edilen 8 bin168 pazar yerinde tedbirlere uymayan 557 pazar yeri esnafına idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından, 504 toplu ulaşım aracı sahibi, işletmecisi veya sürücüsü ile 5 pazar yeri esnafı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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