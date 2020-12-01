MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı sınavları ertelediğini duyurdu

Yapılan açıklama şöyle:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.