Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı sınavları ertelediğini duyurdu
Yapılan açıklama şöyle:
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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