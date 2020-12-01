  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi

, unvan değişikliği ve sınavlarını erteledi

, 5-6 Aralık'ta yapılacak orta okulu ve lisesi sınavları ile ile MEB merkez taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavları salgın nedeniyle ertelendi.

MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi

01.12.2020, 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020,10:23

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı sınavları ertelediğini duyurdu

Yapılan açıklama şöyle:
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA