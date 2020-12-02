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Koronavirüs "aşı" gündemiyle toplanacak

Son dakika haberi...Koronavirüs , saat 17.00'de Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak

02.12.2020, 13:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

GÜNDEMDE AŞI VAR
Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

"AŞIYA KADAR TEDBİRE DEVAM" UYARISI
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları sonuçlanıncaya ve aşı uygulanıncaya kadar tedbirlere sıkı sıkıya uyulmaya devam edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Gündüz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının belirli bir oranın üzerine çıkması dolayısıyla yeni kısıtlama kararlarının alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede insan hareketliğinin azaltılması gerektiğini belirten Gündüz, "Vaka sayıları artışa devam ederse bu kısıtlılıklar sürecektir ya da belki kapsamı da genişleyebilir." dedi.

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