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Haberler Gündem Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

Son dakika: Toplantısı

Son dakika haberi...Başkan liderliğinde gerçekleştirilen toplantısı başladı.

Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

02.12.2020, 15:48

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

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