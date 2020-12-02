Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
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