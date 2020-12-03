  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Bir izle

Dizinin sloganı; “Ya sen, ya ben, ya da Yılmaz… Böyle giderse birimizden biri ölecek!” oldu. Son bölümde Müjgan’ın hamile olmadığını itiraf etmesinin ardından yeni bölüm fragmanında yer alan intihar sahnesi çok konuşulacak. Haberimizin içerisinden Bir yeni bölüm canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz. ile izle!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

03.12.2020, 20:29

Bir Zamanlar Çukurova 75.yeni bölüm izleme linki araştırılır hale geldi. ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Çukurova bu akşam da rekor kıracak. Dizinin yeni bölümünde ise heyecan giderek artacak. Yaşanacak olaylar ise Züleyha ve Yılmaz'ı farklı kararlar almaya itecek. Haberimizin içerisinden Bir Zamanlar Çukurova izleme linkine ulaşabilirsiniz. ATV ile Bir Zamanlar Çukurova 75.yeni bölüm canlı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM İZLE

Aşağıdaki linkten Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleyebilir, haberimizin içerisinden yeni bölüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA