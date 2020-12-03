Haberler Gündem Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Dizinin yeni bölüm sloganı; “Ya sen, ya ben, ya da Yılmaz… Böyle giderse birimizden biri ölecek!” oldu. Son bölümde Müjgan’ın hamile olmadığını itiraf etmesinin ardından yeni bölüm fragmanında yer alan intihar sahnesi çok konuşulacak. Haberimizin içerisinden Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz. ATV ile Bir Zamanlar Çukurova izle!

03.12.2020, 20:29