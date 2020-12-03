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Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika... , "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı" açıklaması yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

03.12.2020, 17:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020,17:19

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisi ve eşinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."

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