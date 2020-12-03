Hedef tam bağımsız savunma

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada savunma sanayii alanındaki yeni gelişmelerin ele alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayiinin geliştirdiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."