Siirt'te korkutan deprem!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 08.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.
Depremin derinliği 20 kilometre olarak belirlendi.
Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta da hissedildi.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD'dan saat 09.00'da yapılan açıklamada, "Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" deniildi.
SİİRT VALİSİ: MERKEZDE HASAR YOK
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu depremle ilgili olarak "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" açıklaması yaptı.
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