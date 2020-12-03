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Siirt'te korkutan deprem!

Son dakika... Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" deniildi. Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu depremle ilgili olarak "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" açıklaması yaptı.

03.12.2020, 08:58 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020,09:21