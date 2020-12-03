Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya koronavirüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin salgın özel oturumuna video mesaj gönderdi.

BM Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu https://t.co/9u2hMMoYTk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 3, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmekte olan bazı ülkelerde yerel kaynaklar kullanılarak kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Covid-19'la Mücadele Özel Oturumu'na bir video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıya olduğunu, bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarının uluslararası işbirliği ve küresel dayanışmaya bağlı olduğunu söyledi. Covid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nun bu nedenle faydalı olduğunun altını çizen Erdoğan, Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı olarak bu girişime öncülük eden ve "Değerli Kardeşim" dediği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a teşekkür etti.



"BUGÜNE KADAR 156 ÜLKEYE VE 9 ULUSLARARASI KURULUŞA YARDIM SAĞLADIK"

Türkiye'nin salgının ilk günlerinden itibaren uluslararası toplumla işbirliği içinde hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Birleşmiş Milletlerin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, G-20, MİKTA, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlardaki faaliyetlerde hep ön saflarda yer aldık. Bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık" diye konuştu.



Türkiye'nin salgın şartlarında gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere destek olduğunu, yaşlılar, engelliler, kimsesiz çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik 16 ülkede özel programlar gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Gelişmekte olan bazı ülkelerde yerel kaynaklar kullanılarak kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz. Özel sektörümüz de kamusal alandaki çabalarımıza katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar 50'yi aşkın Türk firması 20'nin üzerinde ülkenin salgınla mücadelesine çeşitli şekillerde destek olmuştur" şeklinde konuştu.



Dünyanın aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağladığının altını çizen Erdoğan, aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, oturuma da çevrimiçi iştirak eden BİYONTEK firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'yi tebrik etti. Erdoğan, "Türkiye olarak yürüttüğümüz 12'si Dünya Sağlık Örgütü listesinde bulunan 16 aşı çalışmasından birinin insan denemelerine başlanmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin öncülük ettiği çabalar neticesinde 2021 senesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilmiştir. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum. İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi Eylül ayında İstanbul'da açılmıştır. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütünün çalışmalarına verdiği desteğin tezahürü olan bu ofis, salgınla yürütülen çabaları güçlendirecektir" dedi.



"GENEL KURULUN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Türkiye olarak güçlü tarım, gıda ve imalat sektörü, şehir hastaneleri, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanları, kuşatıcı sosyal güvenlik sisteminin bu süreçte ülkenin en önemli avantajları olduğunu kaydeden Erdoğan, tüm dünyada bu süreçten daha fazla etkilenen hassas gruplar olduğunu, tedbirlerin kapsayıcı olması, hassas ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özen gösterilmesinin elzem olduğuna işaret etti. Erdoğan, "Bunun bilinciyle kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin haklarının korunmasına özel önem atfediyoruz. Korumamız altındaki 3,6 milyon Suriyeli, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden aynı vatandaşlarımız gibi yararlanabiliyor" açıklamasında bulundu.



"Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız" ifadelerini kullanan Erdoğan, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanışın bu gerçeği herkese hatırlattığını belirtti. Erdoğan, "Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor. Malum, üyesi olduğumuz G-20 platformu tarafından başlatılan 'Borç Erteleme Girişimi'ni başından beri destekledik. Sürdürülebilir tedarik zincirleri ve dağıtım ağları konusu dahil 'yeni normal'e geçişi teminen çalışmalarımızı hızlandırmak mecburiyetinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.



Salgının hatırlattığı bir diğer hususun da Birleşmiş Milletler sisteminin günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereği olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:



"Birleşmiş Milletler sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurulun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Özel oturumun uluslararası toplumun salgına karşı yürüttüğü mücadeleye ivme kazandırmasını diliyorum."