Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." dedi.

03.12.2020, 19:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020,19:39