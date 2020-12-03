Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca virüs tablosunu açıkladı. Koca, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." ifadelerine yer verdi.
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