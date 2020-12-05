3 bin yıllık Fenike gemisi ‘Hippoi’ yeniden inşa edildi

İZMİR'İN Urla ilçesinde, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği'nce, 3 bin yıl önce Akdeniz ticaretinin önemli teknelerinden olan Hippoi, birebir ölçülerde tekrar inşa edildi. Dernek üyeleri, yaklaşık bir ay sonra bir tür Fenike gemisi olan Hippoi ile yolculuğa çıkacak. Dernek gönüllüsü Sidar Duman, "Fenike teknesini o dönemki malzemesiyle birebir aynısını yaptık. Bu geminin üzerinde hiçbir çivi ya da bağlantı elemanı kullanılmadı. Geminin inşasını da biz kendi ellerimizle yaptık" dedi. Yaklaşık bir ay sonra gemiyle yolculuk edeceklerini söyleyen Duman, şöyle konuştu: "Şu an gemimizin test yolculuklarını yapıyoruz. Dönemin koşullarına göre yapıldığı için seyir esnasında 10 yelkenci olması gerekiyor."