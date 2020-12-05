Aşıya bel bağlayıp tedbirleri aksatmayın

HACETTETTEPE Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Toplum olarak aşıya çok bel bağladık. Tedbirleri elden bırakmak asla doğru değil" dedi. Ünal, "Aşı bu mücadelede destek unsurdur ve asıl olan bizim aldığımız tedbirlerdir. 'Aşı geldi, geliyor aşı olacağız' diye herkes kendini saldı. Alınan tüm tedbir ve kısıtlamalara rağmen 'Nasıl olsa aşı çıktı. Olur geçerim' diyen çok sayıda insan var. Pfizer 100 milyon aşı rakamını 50 milyona düşürdü, bu yüzden tedbirleri elden bırakmayın, aşı dahi olsanız uzun bir süre daha maske mesafe ve hijyen kuralını asla bırakmayın" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL