Başkan Erdoğan: Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

Başkan Erdoğan, Eskişehir'deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından bugünkü açıklamalarının bir bölümünü paylaşarak, "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. pic.twitter.com/yNYnLne9tq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 5, 2020

Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorunun test için teslimi ile tasarım merkezinin açılışının gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, bu projelerle savunma sanayisinde yeni bir döneme girildiğini belirtti.

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