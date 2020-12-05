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Başkan Erdoğan: Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

Başkan , 'nin ilk yerli helikopter motorunun çalışma anının videosunu paylaşarak, "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan: Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

05.12.2020, 22:03

Başkan Erdoğan, Eskişehir'deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından bugünkü açıklamalarının bir bölümünü paylaşarak, "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorunun test için teslimi ile tasarım merkezinin açılışının gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, bu projelerle savunma sanayisinde yeni bir döneme girildiğini belirtti.

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