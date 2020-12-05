Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma aldı.
Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
DHA
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de dondurmacıya uğradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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