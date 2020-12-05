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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Başkan , Üsküdar Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp, dondurma aldı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

05.12.2020, 19:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma aldı.

Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

DHA

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