Menemen meclisi’nde 4 üyenın testı pozıtıf

İZMİR'İN Menemen ilçesinde geçtiğimiz Salı günü yapılan belediye başkanvekilliği seçiminin ardından meclis üyeleri, korona şoku yaşıyor. İYİ Parti Menemen İlçe Başkanı Yılmaz Karslı, İYİ Partili Meclis üyeleri Koray Yücel, Halil Akbulut ve AK Partili Mehmet Sait Büdün'ün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Karslı, "Virüsü seçim günü kapmış olabiliriz. Bizimle teması olan herkes test yaptırsın" dedi. Seçimi CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da takip etmişti.