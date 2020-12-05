Nazillili kardeşler bir gün ara ile can verdi

AYDIN'DA Kovid-19 tedavisi gören iki kardeş, birer gün arayla yaşamını yitirdi. Nazilli ilçesinde birlikte beyaz eşya dükkanı işleten Halil İrfan Kuru (67) ile kardeşi Cengiz Kuru (60) bir süre önce Kovid-19'a yakalandı. İki kardeş, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tüm müdahaleye rağmen Halil İbrahim Kuru önceki gün, Cengiz Kuru da dün hayatını kaybetti. Kardeşlerin cenazesi, yan yana Halil İbrahim- Cengiz Kuru toprağa verildi.

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