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‘Okulum Temiz Belgesi’ aldı

Rota Koleji ‘Okulum Temiz Belgesi’ aldı
Giriş Tarihi: 5.12.2020

TSE'NİN belirlediği, ' Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı'nda yer alan kriterleri yerine getiren Rota Eğitim Kurumları, "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı. Kovid 19 salgınına karşı okul içinde uygulanan önlemleri tescilleyen belge, TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Rota Koleji Genel Müdürü Kadir Açıkbaşlar ve Ortaokul Müdürü İlker Duru'ya verildi. Salgın tehlikesine karşı öğrenci, veli ve çalışanlarının sağlığını korumak için üst düzey önlemler aldıklarını belirten Açıkbaşlar, "İçinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı şekilde atlatıp öğrencilerimize kavuşacağımız günleri özlemle bekliyoruz" dedi.

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